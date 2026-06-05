Националисты из "Азова"* создали преступные группировки в Изюме и Славянске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские националисты из запрещенного в РФ "Азова"* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у местных предпринимателей в Изюме и Славянске якобы на защиту бизнеса, сообщили РИА Новости в силовых структурах.