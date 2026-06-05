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Националисты из "Азова"* создали преступные группировки в Изюме и Славянске - РИА Новости, 05.06.2026
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Националисты из "Азова"* создали преступные группировки в Изюме и Славянске

РИА Новости: националисты из "Азова" создали группировки в Изюме и Славянске

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские националисты из "Азова"* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у предпринимателей в Изюме и Славянске якобы на защиту бизнеса.
  • Тех, кто отказывается платить, боевики организуют массовые задержания с участием сотрудников ТЦК, а иногда даже минируют мелкие магазины, кафе и другие заведения.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские националисты из запрещенного в РФ "Азова"* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ вымогают деньги у местных предпринимателей в Изюме и Славянске якобы на защиту бизнеса, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В украинских соцсетях местные жители Изюма и Славянска жалуются на украинских националистов из "Азова"* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, что те вымогают деньги у предпринимателей якобы на защиту бизнеса", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что боевики организовывают массовые задержания тех, кто отказывается от такой "крыши", с участием сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине), а иногда даже минируют мелкие магазины, кафе и другие заведения.
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Специальная военная операция на УкраинеИзюм (город)СлавянскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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