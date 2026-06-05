В Греции призвали лишить Киев поддержки после обнаружения дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламентская партия «Греческое решение» считает, что Греция должна прекратить финансирование и вооружение Киева после обнаружения морского дрона ВСУ.
- Греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада морской дрон-камикадзе «Козак Мамай», принадлежность которого подтвердила украинская сторона.
- Греческие власти выразили протест Украине из-за обнаружения дрона, заявив, что его присутствие могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред окружающей среде.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Греция должна прекратить финансирование и вооружение Киева, а посла Украины следует выслать из страны в связи с обнаружением морского дрона ВСУ, считает парламентская партия "Греческое решение".
Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
"Это действительно военный акт, который поставил под угрозу национальную безопасность Греции, и он должен привести к осуждению на всех международных форумах, немедленному прекращению финансирования и вооружения Киева, а Греция должна воспользоваться своим правом вето против финансирования и поддержки Украины. Вместо бессмысленных дипломатических протестов украинского посла следовало бы выслать из Греции", - сказал лидер парламентской оппозиционной партии "Греческое решение", депутат Кириакос Велопулос газете "Известия".
Как сообщает телеканал ERT со ссылкой на пресс-секретаря греческого МИД Лану Зохиу, демарш был направлен 28 и 29 мая как в посольство Украины в Греции, так и в министерство иностранных дел Украины. Греческие власти указали, что беспилотное судно представляло серьезную угрозу безопасности, его присутствие могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред окружающей среде. Афины также заявили Киеву, что перенос военных действий в Средиземное море ставит под угрозу безопасность и экономику Греции.