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В Греции призвали лишить Киев поддержки после обнаружения дрона ВСУ - РИА Новости, 05.06.2026
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00:11 05.06.2026
В Греции призвали лишить Киев поддержки после обнаружения дрона ВСУ

Греческая партия призвала лишить Киев поддержки после обнаружения дрона ВСУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Афины.
Города мира. Афины. - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламентская партия «Греческое решение» считает, что Греция должна прекратить финансирование и вооружение Киева после обнаружения морского дрона ВСУ.
  • Греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада морской дрон-камикадзе «Козак Мамай», принадлежность которого подтвердила украинская сторона.
  • Греческие власти выразили протест Украине из-за обнаружения дрона, заявив, что его присутствие могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред окружающей среде.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Греция должна прекратить финансирование и вооружение Киева, а посла Украины следует выслать из страны в связи с обнаружением морского дрона ВСУ, считает парламентская партия "Греческое решение".
Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
"Это действительно военный акт, который поставил под угрозу национальную безопасность Греции, и он должен привести к осуждению на всех международных форумах, немедленному прекращению финансирования и вооружения Киева, а Греция должна воспользоваться своим правом вето против финансирования и поддержки Украины. Вместо бессмысленных дипломатических протестов украинского посла следовало бы выслать из Греции", - сказал лидер парламентской оппозиционной партии "Греческое решение", депутат Кириакос Велопулос газете "Известия".
Как сообщает телеканал ERT со ссылкой на пресс-секретаря греческого МИД Лану Зохиу, демарш был направлен 28 и 29 мая как в посольство Украины в Греции, так и в министерство иностранных дел Украины. Греческие власти указали, что беспилотное судно представляло серьезную угрозу безопасности, его присутствие могло привести к гибели мирных жителей и нанести вред окружающей среде. Афины также заявили Киеву, что перенос военных действий в Средиземное море ставит под угрозу безопасность и экономику Греции.
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