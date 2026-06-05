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Глава дагестанского Каспийска объявил об уходе с должности - РИА Новости, 05.06.2026
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21:12 05.06.2026 (обновлено: 21:46 05.06.2026)
Глава дагестанского Каспийска объявил об уходе с должности

Мэр Каспийска Гонцов решил покинуть пост

© Фото : Адмитриация г.о. КаспийскаБорис Гонцов
Борис Гонцов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Адмитриация г.о. Каспийска
Борис Гонцов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов объявил об уходе с должности мэра.
  • Он занимал этот пост с осени 2020 года.
МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов объявил, что покидает должность мэра, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Борис Гонцов на совещании в администрации сообщил, что уходит с должности главы Каспийска", – сказал собеседник агентства.
Гонцов – уроженец Кировской области. Генерал-майор, участник боевых действий. Мэром Каспийска стал в ноябре 2020 года.
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