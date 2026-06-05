Глава дагестанского Каспийска объявил об уходе с должности

МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов объявил, что покидает должность мэра, сообщили РИА Новости в администрации города.

"Борис Гонцов на совещании в администрации сообщил, что уходит с должности главы Каспийска", – сказал собеседник агентства.