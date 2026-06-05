В ГД внесли проект заявления об агрессивной политике США в отношении Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение проект заявления в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы.
- Документ доступен в думской электронной базе.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты парламента проект заявления в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы, документ доступен в думской электронной базе.
"Заявление Государственной Думы в связи с усилением агрессивной политики Соединенных Штатов Америки в отношении Республики Куба", - говорится в документе.
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
31 января, 09:41