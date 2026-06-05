Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа заявил, что Вооруженные силы Китая постоянно находятся в состоянии боевой готовности, защищая государственный суверенитет и безопасность.
- Он отметил, что палубный вертолет нидерландского фрегата HNLMS De Ruyter незаконно вторгся в воздушное пространство над китайскими островами Сиша (Парасельские острова), после чего фрегат прошел через Тайваньский пролив.
- Восточная зона боевого командования НОАК направила военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания и мониторинга прохождения нидерландского фрегата на всем маршруте следования.
ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Китая постоянно находятся в состоянии боевой готовности, защищая государственный суверенитет и безопасность, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа, комментируя недавний проход фрегата Нидерландов у Тайваня.
Ранее китайские военные опубликовали видеокадры, на которых нидерландский вертолет и фрегат нарушают воздушное и морское пространство КНР, в ответ на отрицание Нидерландами факта нарушений.
"Начиная с 27 мая, палубный вертолет нидерландского фрегата HNLMS De Ruyter незаконно вторгся в воздушное пространство над китайскими островами Сиша (Парасельские острова), после чего фрегат прошел через Тайваньский пролив", - заявил Сюй Чэнхуа, слова которого приводятся в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в WeChat.
Он отметил, что Восточная зона боевого командования НОАК направила военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания и мониторинга прохождения нидерландского фрегата на всем маршруте следования, эффективно реагируя и управляя ситуацией.
"Силы Восточной зоны боевого командования НОАК постоянно находятся в состоянии боевой готовности, решительно защищая государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность", - указал он.
Ранее сообщалось, что фрегат королевских военно-морских сил Нидерландов De Ruyter отправился в пятимесячный поход в начале апреля. В Гааге заявляют, что такие миссии направлены на поддержку свободы судоходства и укрепление связей с партнерами в регионе.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.