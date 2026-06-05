В Китае отреагировали на проход фрегата Нидерландов у Тайваня

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа заявил, что Вооруженные силы Китая постоянно находятся в состоянии боевой готовности, защищая государственный суверенитет и безопасность.

Он отметил, что палубный вертолет нидерландского фрегата HNLMS De Ruyter незаконно вторгся в воздушное пространство над китайскими островами Сиша (Парасельские острова), после чего фрегат прошел через Тайваньский пролив.

Восточная зона боевого командования НОАК направила военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания и мониторинга прохождения нидерландского фрегата на всем маршруте следования.

ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Китая постоянно находятся в состоянии боевой готовности, защищая государственный суверенитет и безопасность, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа, комментируя недавний проход фрегата Нидерландов у Тайваня.

Ранее китайские военные опубликовали видеокадры, на которых нидерландский вертолет и фрегат нарушают воздушное и морское пространство КНР , в ответ на отрицание Нидерландами факта нарушений.

WeChat. "Начиная с 27 мая, палубный вертолет нидерландского фрегата HNLMS De Ruyter незаконно вторгся в воздушное пространство над китайскими островами Сиша (Парасельские острова), после чего фрегат прошел через Тайваньский пролив", - заявил Сюй Чэнхуа, слова которого приводятся в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК

Он отметил, что Восточная зона боевого командования НОАК направила военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания и мониторинга прохождения нидерландского фрегата на всем маршруте следования, эффективно реагируя и управляя ситуацией.

"Силы Восточной зоны боевого командования НОАК постоянно находятся в состоянии боевой готовности, решительно защищая государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность", - указал он.

Ранее сообщалось, что фрегат королевских военно-морских сил Нидерландов De Ruyter отправился в пятимесячный поход в начале апреля. В Гааге заявляют, что такие миссии направлены на поддержку свободы судоходства и укрепление связей с партнерами в регионе.