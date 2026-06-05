Рейтинг@Mail.ru
В Китае отреагировали на проход фрегата Нидерландов у Тайваня - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 05.06.2026
В Китае отреагировали на проход фрегата Нидерландов у Тайваня

ВС КНР находятся в боеготовности на фоне прохода фрегата Нидерландов у Тайваня

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоенные моряки эсминца "Шеньян"
Военные моряки эсминца Шеньян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Военные моряки эсминца "Шеньян". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа заявил, что Вооруженные силы Китая постоянно находятся в состоянии боевой готовности, защищая государственный суверенитет и безопасность.
  • Он отметил, что палубный вертолет нидерландского фрегата HNLMS De Ruyter незаконно вторгся в воздушное пространство над китайскими островами Сиша (Парасельские острова), после чего фрегат прошел через Тайваньский пролив.
  • Восточная зона боевого командования НОАК направила военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания и мониторинга прохождения нидерландского фрегата на всем маршруте следования.
ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Китая постоянно находятся в состоянии боевой готовности, защищая государственный суверенитет и безопасность, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа, комментируя недавний проход фрегата Нидерландов у Тайваня.
Ранее китайские военные опубликовали видеокадры, на которых нидерландский вертолет и фрегат нарушают воздушное и морское пространство КНР, в ответ на отрицание Нидерландами факта нарушений.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня
16 мая, 04:23
"Начиная с 27 мая, палубный вертолет нидерландского фрегата HNLMS De Ruyter незаконно вторгся в воздушное пространство над китайскими островами Сиша (Парасельские острова), после чего фрегат прошел через Тайваньский пролив", - заявил Сюй Чэнхуа, слова которого приводятся в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в WeChat.
Он отметил, что Восточная зона боевого командования НОАК направила военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания и мониторинга прохождения нидерландского фрегата на всем маршруте следования, эффективно реагируя и управляя ситуацией.
"Силы Восточной зоны боевого командования НОАК постоянно находятся в состоянии боевой готовности, решительно защищая государственный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность", - указал он.
Ранее сообщалось, что фрегат королевских военно-морских сил Нидерландов De Ruyter отправился в пятимесячный поход в начале апреля. В Гааге заявляют, что такие миссии направлены на поддержку свободы судоходства и укрепление связей с партнерами в регионе.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Посольство КНР пригрозило США за неправильные действия по Тайваню
4 июня, 06:56
 
В миреКитайНидерландыТайваньНародно-освободительная армия КитаяWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала