Мошенники распространяют фейковые приложения в AppStore и Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники создают вредоносные фейковые приложения взамен удаленных из AppStore и Google Play, предупредил эксперт компании F6 Сергей Золотухин.
- Эксперт посоветовал скачивать приложения только из официальных источников и не вводить личные данные на сомнительных ресурсах.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники распространяют вредоносные фейковые приложения взамен нужных, но удаленных из AppStore и Google Play, предупредил эксперт компании F6 Сергей Золотухин.
"Для мошенников исчезновение приложения из магазина - повод создать фейковые ресурсы. Атаки могут развиваться в трех направлениях: угон аккаунтов, установка вредоносного ПО под видом официального и незаконный сбор персональных данных. Такие поддельные сайты продвигают через короткие видео, рекламу в мессенджерах и поднимают в поисковой выдаче", - сказал Золотухин в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт посоветовал скачивать приложения только из официальных источников, проверять возраст домена через whois-сервисы и не вводить личные данные на сомнительных ресурсах. Если нужное приложение уже установлено и исчезло из магазина, его не стоит удалять со смартфона, добавил Золотухин.