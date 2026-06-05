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Мошенники распространяют фейковые приложения в AppStore и Google Play - РИА Новости, 05.06.2026
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13:59 05.06.2026
Мошенники распространяют фейковые приложения в AppStore и Google Play

Золотухин: мошенники создают фейковые приложения вместо удаленных из AppStore

© Depositphotos.com / stockassoМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина за ноутбуком . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают вредоносные фейковые приложения взамен удаленных из AppStore и Google Play, предупредил эксперт компании F6 Сергей Золотухин.
  • Эксперт посоветовал скачивать приложения только из официальных источников и не вводить личные данные на сомнительных ресурсах.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники распространяют вредоносные фейковые приложения взамен нужных, но удаленных из AppStore и Google Play, предупредил эксперт компании F6 Сергей Золотухин.
"Для мошенников исчезновение приложения из магазина - повод создать фейковые ресурсы. Атаки могут развиваться в трех направлениях: угон аккаунтов, установка вредоносного ПО под видом официального и незаконный сбор персональных данных. Такие поддельные сайты продвигают через короткие видео, рекламу в мессенджерах и поднимают в поисковой выдаче", - сказал Золотухин в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт посоветовал скачивать приложения только из официальных источников, проверять возраст домена через whois-сервисы и не вводить личные данные на сомнительных ресурсах. Если нужное приложение уже установлено и исчезло из магазина, его не стоит удалять со смартфона, добавил Золотухин.
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