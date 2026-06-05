Мошенники распространяют фейковые приложения в AppStore и Google Play

Эксперт посоветовал скачивать приложения только из официальных источников, проверять возраст домена через whois-сервисы и не вводить личные данные на сомнительных ресурсах. Если нужное приложение уже установлено и исчезло из магазина, его не стоит удалять со смартфона, добавил Золотухин.