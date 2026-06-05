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В Европарламенте потребовали от ЕС остановить выплаты Украине - РИА Новости, 05.06.2026
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16:49 05.06.2026
В Европарламенте потребовали от ЕС остановить выплаты Украине

Евродепутат Блага потребовал от ЕС остановить выплаты Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага потребовал от Европейской комиссии остановить выплаты Украине.
  • По его мнению, это необходимо сделать до тех пор, пока не будет проверена информация о концентрационных рабочих лагерях для политической оппозиции на украинской территории.
БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага потребовал от Европейской комиссии остановить любые выплаты Украине до тех пор, пока не будет проверена информация о существовании на украинской территории "концентрационных рабочих лагерей" для политической оппозиции.
"Очередной скандал в Европейском парламенте! Польского евродепутата освистали на комитете по иностранным делам только потому, что он обратил внимание на существование концентрационных рабочих лагерей на Украине, где мучают политическую оппозицию… Я написал письмо в Европейскую комиссию, чтобы она немедленно остановила любые выплаты Украине, пока это не будет расследовано", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу.
Он заявил, что "существуют ужасающие свидетельства", но "в Брюсселе поддерживают любые нацистские зверства, которые совершает Зеленский".
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