В Европарламенте потребовали от ЕС остановить выплаты Украине

БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага потребовал от Европейской комиссии остановить любые выплаты Украине до тех пор, пока не будет проверена информация о существовании на украинской территории "концентрационных рабочих лагерей" для политической оппозиции.