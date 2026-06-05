Краткий пересказ от РИА ИИ Эмир Кустурица заявил, что отменить русскую культуру в Европе невозможно, так как она является частью европейской культурной эволюции.

Режиссер подчеркнул, что европейская культура неразрывно связана с христианством.

Кустурица считает, что культура, наука и религия России представляют собой триединый мир, который необходимо учитывать при взгляде в будущее.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, потому что это часть и западной эволюции.

"Я думаю, что сейчас, когда они (Запад - ред.) хотят отмену русской культуры, это в реальности невозможно, потому что русская культура – это огромная часть эволюции европейской культуры", - сказал он, выступая на ПМЭФ.

Режиссер добавил, что для него европейская культура неразрывно связана с христианством.

"Европейская культура - это кто? Это Микеланджело, это Рублев, это все, что было около христианской культуры. То, что не было частью христианской культуры, это не была европейская культура", - сказал он.

Завершая выступление, Кустурица еще раз обратил внимание на важность этого понятия. "Я думаю, что надо верить, что культура – это самая важная часть общества… Я думаю, что эта проекция, где культуры нет в первом круге цивилизации, – это ошибка. И думаю, что русская культура с русской наукой и с русской религией – это триединый мир, в котором надо видеть будущее", - заключил он.