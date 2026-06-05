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В Европе невозможно отменить русскую культуру, заявил Кустурица - РИА Новости, 05.06.2026
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14:14 05.06.2026 (обновлено: 14:38 05.06.2026)
В Европе невозможно отменить русскую культуру, заявил Кустурица

Кустурица заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица на ПМЭФ-2026
Эмир Кустурица на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эмир Кустурица на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эмир Кустурица заявил, что отменить русскую культуру в Европе невозможно, так как она является частью европейской культурной эволюции.
  • Режиссер подчеркнул, что европейская культура неразрывно связана с христианством.
  • Кустурица считает, что культура, наука и религия России представляют собой триединый мир, который необходимо учитывать при взгляде в будущее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, потому что это часть и западной эволюции.
"Я думаю, что сейчас, когда они (Запад - ред.) хотят отмену русской культуры, это в реальности невозможно, потому что русская культура – это огромная часть эволюции европейской культуры", - сказал он, выступая на ПМЭФ.
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Режиссер добавил, что для него европейская культура неразрывно связана с христианством.
"Европейская культура - это кто? Это Микеланджело, это Рублев, это все, что было около христианской культуры. То, что не было частью христианской культуры, это не была европейская культура", - сказал он.
Завершая выступление, Кустурица еще раз обратил внимание на важность этого понятия. "Я думаю, что надо верить, что культура – это самая важная часть общества… Я думаю, что эта проекция, где культуры нет в первом круге цивилизации, – это ошибка. И думаю, что русская культура с русской наукой и с русской религией – это триединый мир, в котором надо видеть будущее", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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