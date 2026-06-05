Только начало. Европу замкнуло из-за кризиса в Ормузе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Контракты с поставкой электричества в зимние месяцы в ЕС резко подорожали, цены превысили пики энергетического кризиса 2022 года. Чтобы избежать коллапса, запасы газа нужно успеть пополнить к ноябрю, что в нынешних условиях крайне сложная задача. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.

Ценовой всплеск

В Германии и Италии контракты на базовую зимнюю нагрузку торгуются выше 110 и 120 евро / мегаватт-час. Прогнозная цена на 2027-й, по данным London Stock Exchange Group (LSEG), — 92 и 104 евро / мегаватт-час.

"Эти страны — крупнейшие рынки, зависящие одновременно от газовой генерации и импорта гидроэлектроэнергии из альпийских и скандинавских государств, которые сами испытывают наибольший дефицит гидрологического баланса", — указывает Сергей Грибанов, основатель компании — разработчика систем автоматизации зданий.

Особенно уязвимы Греция и Балканы — там энергетика слабо диверсифицирована, уточняет он.

С конца февраля судоходство в Ормузском проливе, ключевой водной артерии для глобальных потоков энергоносителей, практически прекратилось. Перебои в поставках разогнали цены на нефть и газ, подорожало электричество.

Для сглаживания неоднородности внутри ЕС проложены крупные магистральные ЛЭП, обеспечивающие переток электроэнергии из профицитных (Франция и Норвегия) стран в дефицитные, напоминает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.

Однако дефицит СПГ на мировом рынке ускорил рост котировок. Генерирующие компании заложили это в тарифную ставку, оптовые цены увеличились.

© REUTERS / Majid-Asgaripour Суда в Ормузском проливе © REUTERS / Majid-Asgaripour Суда в Ормузском проливе

Низкие запасы

Гидроэнергетические резервы сокращаются, подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в среднем на 38,2% при сезонной норме в 52%.

К 1 ноября должно быть 90%, чтобы благополучно пройти зимний период. Для этого темпы закачки нужно увеличить почти вдвое. А это очень непросто.

Летом Китай, Индия, Япония примутся активно закупать топливо. Европе придется платить премию и к азиатскому индексу JKM, чтобы привлечь танкеры.

"Вдобавок замедляется ввод новых мощностей по сжижению газа в США — инфраструктурные задержки. Не стоит забывать и об экономической логике самих трейдеров: сужение спреда между летними и зимними ценами делает закачку в подземные хранилища менее рентабельной", — рассуждает Надежда Капустина, профессор Финансового университета при правительстве России.

© AP Photo / Ng Han Guan Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай © AP Photo / Ng Han Guan Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай

Шаткое положение

Физический дефицит электричества в ЕС, конечно, маловероятен.

По оценке Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии, общеевропейский баланс мощности "в целом благоприятен".

Однако в зоне риска Кипр, Ирландия, Мальта, а на континенте — Финляндия, Эстония и Литва при сочетании холодной погоды, аварий и слабых межсистемных перетоков, отмечает Вадим Петров, заместитель директора Единого научного центра Минприроды России "ВНИИ Экология".

"Оптовые цены вышли на плато, дальнейшее удорожание возможно исключительно из-за роста котировок СПГ. В горизонте трех-четырех месяцев все стабилизируется, поскольку в менее жаркие периоды многие страны (Германия, Бельгия, Нидерланды) перепроизводят электроэнергию и опт уходит в минус", — поясняет Марышев.

Ключевым риском остаются перебои с газом при сохранении блокировки Ормузского пролива.

© AP Photo / Sepahnews Скоростные катера КСИР © AP Photo / Sepahnews Скоростные катера КСИР

По оценке Equinor, если перебои продлятся еще один-три месяца, Европа столкнется уже с критической нехваткой голубого топлива.

Грибанов обращает внимание и на то, что цены на газ на хабе TTF (сейчас 46 евро / мегаватт-час) пока не учитывают зимнюю премию — то есть основная волна удорожания энергоносителей для европейской промышленности и населения еще впереди.

С учетом всех ограничений зиму ЕС рискует встретить с ПХГ, наполненными на 70-75%. Этого явно недостаточно для отопительного сезона. Придется идти на ряд жестких мер, в частности, принудительно ограничивать спрос, в том числе и для крупных промышленных потребителей, что сулит новые сложности европейским энергоемким производствам.