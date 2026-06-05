Рейтинг@Mail.ru
ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 05.06.2026 (обновлено: 22:14 05.06.2026)
ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

ЦБ с 8 июня будет рассчитывать курс евро к рублю на основе курса доллара

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 8 июня 2026 года Банк России будет рассчитывать официальный курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка.
  • Изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке.
  • Курс доллара США к рублю продолжит рассчитываться на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю, сообщил регулятор.
Так, с 8 июня ЦБ будет рассчитывать курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка на момент 15:30 мск текущего рабочего дня.
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Аналитик ждет снижения курса доллара ниже 70 рублей до конца весны
19 мая, 02:36
Отмечается, что причиной стал низкий оборот по паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность прямого расчета на основе фактических конверсионных операций.
При этом, пояснил регулятор, курс доллара к рублю продолжит рассчитываться в соответствии с данными отчетности кредитных организаций и по результатам операций на внебиржевом рынке.
ЦБ обычно публикует официальные курсы валют на своем сайте до 18:00 мск.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Эксперты ждут, что доллароцентричная система уйдет в прошлое
1 июня, 00:59
 
ЭкономикаСШАЕвропейский центральный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала