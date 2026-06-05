ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

Краткий пересказ от РИА ИИ С 8 июня 2026 года Банк России будет рассчитывать официальный курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка.

Изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке.

Курс доллара США к рублю продолжит рассчитываться на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю, сообщил регулятор.

Так, с 8 июня ЦБ будет рассчитывать курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка на момент 15:30 мск текущего рабочего дня.

Отмечается, что причиной стал низкий оборот по паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность прямого расчета на основе фактических конверсионных операций.

При этом, пояснил регулятор, курс доллара к рублю продолжит рассчитываться в соответствии с данными отчетности кредитных организаций и по результатам операций на внебиржевом рынке.