В Евросоюзе предупредили о тяжелой ситуации с авиатопливом, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с авиатопливом в Евросоюзе может стать очень сложной к концу года из-за сохраняющихся перебоев с поставками на фоне напряженности вокруг Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара Апостолоса Цицикостаса.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с авиатопливом в Евросоюзе может стать очень сложной к концу года, если сохранятся перебои с поставками на фоне напряженности вокруг Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам транспорта и туризма Апостолоса Цицикостаса.
"Оглядываясь на конец года, Цицикостас заявил, что ситуация (с авиатопливом - ред.) будет очень тяжелой, если ближневосточные поставки останутся нарушенными", - говорится в сообщении..
Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что раньше Европа импортировала около 75% объемов авиакеросина из стран Ближнего Востока, но из-за перебоев с поставками из этого региона запасы топлива для самолетов сокращаются.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.