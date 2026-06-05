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В Евросоюзе предупредили о тяжелой ситуации с авиатопливом, пишет Reuters - РИА Новости, 05.06.2026
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13:22 05.06.2026
В Евросоюзе предупредили о тяжелой ситуации с авиатопливом, пишет Reuters

Цицикостас: ситуация с авиатопливом в ЕС может стать очень тяжелой к концу года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с авиатопливом в Евросоюзе может стать очень сложной к концу года из-за сохраняющихся перебоев с поставками на фоне напряженности вокруг Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара Апостолоса Цицикостаса.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с авиатопливом в Евросоюзе может стать очень сложной к концу года, если сохранятся перебои с поставками на фоне напряженности вокруг Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам транспорта и туризма Апостолоса Цицикостаса.
"Оглядываясь на конец года, Цицикостас заявил, что ситуация (с авиатопливом - ред.) будет очень тяжелой, если ближневосточные поставки останутся нарушенными", - говорится в сообщении..
Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что раньше Европа импортировала около 75% объемов авиакеросина из стран Ближнего Востока, но из-за перебоев с поставками из этого региона запасы топлива для самолетов сокращаются.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Только начало. Европу замкнуло из-за кризиса в Ормузе
Вчера, 08:00
 
В миреИранЕвропаБлижний ВостокФатих БирольМеждународное энергетическое агентствоЕвросоюз
 
 
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