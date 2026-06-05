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СМИ: в ЕС склоняются к отмене защиты для украинцев призывного возраста - РИА Новости, 05.06.2026
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00:46 05.06.2026 (обновлено: 00:50 05.06.2026)
СМИ: в ЕС склоняются к отмене защиты для украинцев призывного возраста

Euronews: в ЕС склоняются к отмене защиты для украинцев призывного возраста

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Евросоюзе рассматривают возможность отмены механизма временной защиты для украинских мужчин, подлежащих призыву.
  • Предлагается исключить из программы военнообязанных украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.
  • Еврокомиссия может представить официальное предложение в ближайшие недели или до ухода сотрудников в летний отпуск.
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву, сообщает издание Euronews со ссылкой на европейских дипломатов.
Вопрос обсуждался на прошедшей в четверг в Люксембурге встрече глав МВД стран ЕС, посвященной проблеме этого механизма.
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По словам источников издания, наибольшую поддержку на встрече получило предложение об исключении из перечня программы военнообязанных украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.
Другим вариантом, затронутым в ходе обсуждений, стало предложение отказывать во временной защите украинцам, прибывающим в ЕС из районов страны, которые считаются "безопасными".
Вместе с тем представители ряда европейских стран выступили против этой идеи, утверждая, что ни одна часть Украины не может считаться таковой.
По данным источников Euronews, Еврокомиссия может представить официальное предложение в ближайшие недели или, самое позднее, до ухода сотрудников в летний отпуск.
Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчик заявил, что Варшава согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину. В поддержку такой меры выступил также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.
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