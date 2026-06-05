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Глава Эрмитажа призвал заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии - РИА Новости, 05.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:09 05.06.2026
Глава Эрмитажа призвал заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии

Михаил Пиотровский: мосты культуры надо разрушать последними

© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Куравлев
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Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Пиотровский заявил, что существующие механизмы международного права не работают.
  • Гендиректор Эрмитажа отметил, что в культурной сфере существуют попытки ущемления и отмены, и мосты культуры разрушены.
  • Пиотровский считает, что необходимо заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии и общения между людьми.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Существующие механизмы международного права не работают, поэтому необходимо заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии, заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Особенность нынешнего противостояния в том, что мы всегда говорили: культура вне политики, над ней. Мосты культуры надо разрушать последними. Но, как только рвануло, именно культура стала такой сферой, где мосты разрушены, существуют полные запреты на общение, вводятся санкции", - сказал Пиотровский в беседе с 360.ru.
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По его словам, в культурной сфере существуют попытки ущемления и отмены. Это, считает Пиотровский, демонстрирует, что современные механизмы и система международного права не работают, поэтому следует заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии и общения между людьми.
"Те войны, которые существуют, показывают, что нельзя решить проблемы мирным путем. Значит, все не работает. Значит, все надо придумать. Как - не знаю. Мы будем обсуждать. Рецептов нет", - заключил гендиректор Эрмитажа.
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