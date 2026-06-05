Глава Эрмитажа призвал заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии

По его словам, в культурной сфере существуют попытки ущемления и отмены. Это, считает Пиотровский, демонстрирует, что современные механизмы и система международного права не работают, поэтому следует заново выстраивать гуманитарные основы дипломатии и общения между людьми.

"Те войны, которые существуют, показывают, что нельзя решить проблемы мирным путем. Значит, все не работает. Значит, все надо придумать. Как - не знаю. Мы будем обсуждать. Рецептов нет", - заключил гендиректор Эрмитажа.