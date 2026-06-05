На митинге в Ереване раздали печеньки с символикой партии Пашиняна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На итоговом митинге партии "Гражданский договор" в Ереване раздавали печенье, брошюры и другие материалы с партийной символикой.
- Митинг партии Пашиняна состоялся в центре Еревана 5 июня.
- В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Печеньки с символикой партии "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна раздавали на итоговом митинге в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
В митинге приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент агентства. Они приходили на площадь по нескольким проспектам, и с каждого направления их встречали палатки партийных активистов. Там можно было получить несколько печенек в упаковке с партийной символикой - руками, сложенными в "сердечко". Также здесь раздавали брошюры с портретом Пашиняна и программой партии, а также листки со стикерами - в частности, теми же "сердечками", картой "Реальной Армении", концепцию которой продвигает Пашинян, и наклейкой в виде ударной установки - армянский лидер в последние месяцы занимается еще и изучением игры на барабанах.
Многие активисты также пришли на митинг со значками в виде "сердечек" и "Реальной Армении", а также с воздушными шариками в виде все того же "сердечка".
Завершился митинг шоу дронов.