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На митинге в Ереване раздали печеньки с символикой партии Пашиняна - РИА Новости, 05.06.2026
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22:27 05.06.2026
На митинге в Ереване раздали печеньки с символикой партии Пашиняна

На митинге в Ереване раздали печеньки с символикой партии "Гражданский договор"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборная агитация в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На итоговом митинге партии "Гражданский договор" в Ереване раздавали печенье, брошюры и другие материалы с партийной символикой.
  • Митинг партии Пашиняна состоялся в центре Еревана 5 июня.
  • В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Печеньки с символикой партии "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна раздавали на итоговом митинге в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы в парламент Армении состоятся в воскресенье 7 июня. Вечером в пятницу 5 июня, накануне дня тишины в субботу, на площади Республики в центре Еревана состоялся итоговый митинг партии Пашиняна "Гражданский договор".
В митинге приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент агентства. Они приходили на площадь по нескольким проспектам, и с каждого направления их встречали палатки партийных активистов. Там можно было получить несколько печенек в упаковке с партийной символикой - руками, сложенными в "сердечко". Также здесь раздавали брошюры с портретом Пашиняна и программой партии, а также листки со стикерами - в частности, теми же "сердечками", картой "Реальной Армении", концепцию которой продвигает Пашинян, и наклейкой в виде ударной установки - армянский лидер в последние месяцы занимается еще и изучением игры на барабанах.
Многие активисты также пришли на митинг со значками в виде "сердечек" и "Реальной Армении", а также с воздушными шариками в виде все того же "сердечка".
Завершился митинг шоу дронов.
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