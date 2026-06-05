На митинге в Ереване раздали печеньки с символикой партии Пашиняна

В митинге приняли участие несколько тысяч человек, передает корреспондент агентства. Они приходили на площадь по нескольким проспектам, и с каждого направления их встречали палатки партийных активистов. Там можно было получить несколько печенек в упаковке с партийной символикой - руками, сложенными в "сердечко". Также здесь раздавали брошюры с портретом Пашиняна и программой партии, а также листки со стикерами - в частности, теми же "сердечками", картой "Реальной Армении", концепцию которой продвигает Пашинян, и наклейкой в виде ударной установки - армянский лидер в последние месяцы занимается еще и изучением игры на барабанах.