Энергодар больше суток остается без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар более суток остается без света из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона.
- Критически важные объекты города запитаны от резервных источников, восстановительные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар более суток остается без света, восстановительные работы продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона, критически важные объекты города запитаны от резервных источников, сообщил в четверг глава города Максим Пухов.
"Электроснабжение города пока не восстановлено. Специалисты прикладывают максимум усилий для скорейшего возобновления подачи электричества", - сказали агентству в администрации.
Там также отметили, что минувшей ночью ВСУ несколько раз предпринимали попытки обстрела города, пострадавших нет.
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4 июня, 12:37