Стела с названием города в Энергодаре

Стела с названием города в Энергодаре

Энергодар больше суток остается без света

Краткий пересказ от РИА ИИ Энергодар более суток остается без света из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона.

Критически важные объекты города запитаны от резервных источников, восстановительные работы продолжаются.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар более суток остается без света, восстановительные работы продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона, критически важные объекты города запитаны от резервных источников, сообщил в четверг глава города Максим Пухов.

"Электроснабжение города пока не восстановлено. Специалисты прикладывают максимум усилий для скорейшего возобновления подачи электричества", - сказали агентству в администрации.