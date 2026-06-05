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Энергодар больше суток остается без света - РИА Новости, 05.06.2026
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12:29 05.06.2026
Энергодар больше суток остается без света

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар более суток остается без света

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар более суток остается без света из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона.
  • Критически важные объекты города запитаны от резервных источников, восстановительные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар более суток остается без света, восстановительные работы продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона, критически важные объекты города запитаны от резервных источников, сообщил в четверг глава города Максим Пухов.
"Электроснабжение города пока не восстановлено. Специалисты прикладывают максимум усилий для скорейшего возобновления подачи электричества", - сказали агентству в администрации.
Там также отметили, что минувшей ночью ВСУ несколько раз предпринимали попытки обстрела города, пострадавших нет.
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