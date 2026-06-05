Автомобиль въехал в здание в Новой Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автомобиль въехал в здание в городе Московском в Новой Москве.
- Водителю 1976 года рождения стало плохо за рулем, его госпитализировали.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здание в городе Московский в Новой Москве, водителю стало плохо за рулем, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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"Предварительно, мужчина 1976 года рождения почувствовал себя плохо, в связи с чем совершил наезд на здание", - сказали в пресс-службе.
Водитель госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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