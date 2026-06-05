В ДТП с грузовиком и скорой в Подмосковье пострадал человек

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Грузовик и автомобиль скорой медицинской помощи, предварительно, столкнулись на автодороге в Дмитровском округе Подмосковья, в результате ДТП пострадала фельдшер, сообщили в ГУМВД России по Московской области.