Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок ракет Tomahawk для ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц останется без ракет Tomahawk из-за предполагаемой отмены их поставки США в Германию.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя предполагаемую отмену поставки ракет Tomahawk США Германии, отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц останется без этих ракет.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении направить дополнительно пять тысяч американских военных в Польшу.