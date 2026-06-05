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Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок ракет Tomahawk для ФРГ - РИА Новости, 05.06.2026
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02:24 05.06.2026
Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок ракет Tomahawk для ФРГ

Дмитриев: Мерц остался без ракет Tomahawk для ФРГ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц останется без ракет Tomahawk из-за предполагаемой отмены их поставки США в Германию.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя предполагаемую отмену поставки ракет Tomahawk США Германии, отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц останется без этих ракет.
Ранее газета Politico утверждала, что Пентагон, как ожидается, отменит запланированную поставку Германии ракет Tomahawk, опасаясь ответной реакции России.
"Никаких Tomahawk для Мерца", - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на соответствующую статью.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении направить дополнительно пять тысяч американских военных в Польшу.
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