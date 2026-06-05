Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок ракет Tomahawk для ФРГ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя предполагаемую отмену поставки ракет Tomahawk США Германии, отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц останется без этих ракет.