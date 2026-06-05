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Фицо призвал ЕС начать диалог с Путиным после инцидента с БПЛА в Румынии - РИА Новости, 05.06.2026
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16:25 05.06.2026
Фицо призвал ЕС начать диалог с Путиным после инцидента с БПЛА в Румынии

Фицо призвал ЕС начать диалог с Путиным после взрыва украинского дрона в Румынии

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз начать диалог с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с БПЛА в Румынии
  • По его мнению, если не начать налаживать контакты, то несколько подобных инцидентов могут привести к мировой войне.
БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным после взрыва украинского морского дрона в Румынии.
"Мы должны говорить, говорить и говорить, вести диалог. Кто-то должен начать с президентом Путиным нормально говорить. И мне все равно, будет ли это делегация лидеров из Европейского союза или это будет какой-то сильный канцлер или президент сильной страны, но мы должны начать говорить. Потому что еще 5-6 таких инцидентов и мы сразу обнаружим, что мы все в мировой войне. Я с этим не хочу иметь ничего общего", - сказал Фицо журналистам на полях саммит ЕС - Западные Балканы в Черногории, трансляция велась на словацком телеканале ТА3 в пятницу.
Ранее в пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используется в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии.
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В миреРумынияКонстанцаСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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