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В Барнауле выписали детей, заразившихся инфекцией в санатории - РИА Новости, 05.06.2026
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12:05 05.06.2026
В Барнауле выписали детей, заразившихся инфекцией в санатории

Детей, заразившихся инфекцией в санатории Барнаула, выписали из больницы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети, заразившиеся инфекцией в санатории Барнаула, выписаны из больницы в связи с выздоровлением.
  • Ранее 15 человек были госпитализированы, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.
БАРНАУЛ, 5 июн – РИА Новости. Дети, заразившиеся инфекцией в санатории Барнаула, выписаны из больницы в связи с выздоровлением, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.
"В стационаре детей нет. Все дети выписаны домой с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в детском психоневрологическом санатории Барнаула пострадали 18 человек, 15 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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