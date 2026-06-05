В Барнауле выписали детей, заразившихся инфекцией в санатории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дети, заразившиеся инфекцией в санатории Барнаула, выписаны из больницы в связи с выздоровлением.
- Ранее 15 человек были госпитализированы, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.
БАРНАУЛ, 5 июн – РИА Новости. Дети, заразившиеся инфекцией в санатории Барнаула, выписаны из больницы в связи с выздоровлением, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.
"В стационаре детей нет. Все дети выписаны домой с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в детском психоневрологическом санатории Барнаула пострадали 18 человек, 15 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).