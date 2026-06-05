Дефицит бюджета России в январе-мае составил 6,01 триллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Дефицит федерального бюджета в январе — мае 2026 года составил 6,01 триллиона рублей, что на 2,981 триллиона рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Доходы федерального бюджета в январе — мае 2026 года составили 14 781 миллиард рублей, что на 0,3% выше объема доходов за соответствующий период 2025 года.

Расходы федерального бюджета за пять месяцев 2026 года составили 20,791 триллиона рублей, что на 17% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 6,01 триллиона рублей, или 2,6% ВВП - это на 2,981 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Дефицит федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 6,01 триллиона рублей, или 2,6% ВВП - это на 2,981 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин России

"По итогам января-мая 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 6 010 миллиарда рублей, что на 2 981 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - сообщает министерство.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 14 781 миллиард рублей, что на 0,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года", - говорится в сообщении. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом наблюдается положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за пять месяцев составили 11,804 триллиона рублей и увеличились на 12,4% к аналогичному периоду прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-мае выросли на 18,4%.

Нефтегазовые доходы составили 2,977 триллиона рублей, снизившись на 29,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Минфин объясняет это снижением цен на нефть в предыдущие периоды.

Объем расходов федерального бюджета по итогам января-мая Минфин предварительно оценил в 20,791 триллиона рублей, что на 17% выше показателей аналогичного периода предыдущего года. "Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-мае 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - объясняет министерство.