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Дефицит бюджета России в январе-мае составил 6,01 триллиона рублей - РИА Новости, 05.06.2026
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21:46 05.06.2026
Дефицит бюджета России в январе-мае составил 6,01 триллиона рублей

Минфин: дефицит бюджета России в январе-мае составил 6,01 трлн руб, 2,6% ВВП

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дефицит федерального бюджета в январе — мае 2026 года составил 6,01 триллиона рублей, что на 2,981 триллиона рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года.
  • Доходы федерального бюджета в январе — мае 2026 года составили 14 781 миллиард рублей, что на 0,3% выше объема доходов за соответствующий период 2025 года.
  • Расходы федерального бюджета за пять месяцев 2026 года составили 20,791 триллиона рублей, что на 17% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 6,01 триллиона рублей, или 2,6% ВВП - это на 2,981 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин России.
"По итогам января-мая 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 6 010 миллиарда рублей, что на 2 981 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - сообщает министерство.
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"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 14 781 миллиард рублей, что на 0,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года", - говорится в сообщении. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом наблюдается положительная динамика.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за пять месяцев составили 11,804 триллиона рублей и увеличились на 12,4% к аналогичному периоду прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-мае выросли на 18,4%.
Нефтегазовые доходы составили 2,977 триллиона рублей, снизившись на 29,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Минфин объясняет это снижением цен на нефть в предыдущие периоды.
Объем расходов федерального бюджета по итогам января-мая Минфин предварительно оценил в 20,791 триллиона рублей, что на 17% выше показателей аналогичного периода предыдущего года. "Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-мае 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - объясняет министерство.
Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), расходов - 44,069 триллиона (18,7% ВВП). Дефицит бюджета РФ в 2026 году утвержден на уровне 1,6% ВВП.
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