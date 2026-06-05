НАСА разрешило своим астронавтам вернуться на МКС

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Космическое агентство США НАСА заявило в пятницу, что разрешило своим астронавтам вернуться на Международную космическую станцию на время приостановки там ремонтных работ.

Ранее в пятницу американское космическое агентство сообщило, что приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на МКС. Там также отметили, что НАСА работает с российскими партнерами и международными сообществом над решением проблемы утечки воздуха на станции.