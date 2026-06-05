НАСА разрешило своим астронавтам вернуться на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАСА разрешило астронавтам вернуться на Международную космическую станцию после приостановки ремонтных работ.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Космическое агентство США НАСА заявило в пятницу, что разрешило своим астронавтам вернуться на Международную космическую станцию на время приостановки там ремонтных работ.
"Учитывая (приостановку ремонтных работ - ред.), НАСА дало своим астронавтам на борту корабля Dragon распоряжение прекратить исполнение мер по эвакуации и вернуться к запланированным работам на борту МКС", - написала в соцсети X представитель НАСА Бетани Стивенс.
Ранее в пятницу американское космическое агентство сообщило, что приказало своим астронавтам перейти на корабль Dragon из-за ремонтных работ на МКС. Там также отметили, что НАСА работает с российскими партнерами и международными сообществом над решением проблемы утечки воздуха на станции.