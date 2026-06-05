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Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха - РИА Новости, 05.06.2026
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16:56 05.06.2026 (обновлено: 17:48 05.06.2026)
Астронавтам на МКС приказали готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха

НАСА приказало астронавтам на МКС готовиться к эвакуации из-за утечки воздуха

© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астронавтам на МКС приказали подготовиться к эвакуации из-за утечки воздуха в российском сегменте.
  • Члены экипажа Crew-12 и астронавт Крис Уильямс перейдут на борт Dragon на время ремонта.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Астронавтам на МКС приказали подготовиться к эвакуации из-за утечки воздуха в российском сегменте, передает агентство Reuters со ссылкой на НАСА.
"Им <...> приказали укрыться в их корабле и подготовиться к возможной эвакуации. Российский экипаж пытается устранить растущую утечку воздуха в их части орбитальной лаборатории", — говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости представитель НАСА, все четыре члена экипажа Crew-12 и астронавт Крис Уильямс перейдут на борт Dragon на время ремонта. По его словам, агентство продолжает работать с российскими партнерами над поиском более долгосрочного решения проблемы.
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