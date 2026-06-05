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В Ейске рассказали о состоянии пострадавших в Азовском море моряков - РИА Новости, 05.06.2026
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16:31 05.06.2026 (обновлено: 16:48 05.06.2026)
В Ейске рассказали о состоянии пострадавших в Азовском море моряков

Состояние пострадавших в Азовском море моряков оценивается как стабильное

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на суда в Азовском море есть погибшие и раненые.
  • Трое пострадавших, граждане Азербайджана, находятся в травматологическом отделении Ейской центральной районной больницы, их состояние стабильное.
  • Ранним утром 5 июня были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.
БАКУ, 5 июн – РИА Новости. Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на судно в Азовском море оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости в травматологическом отделении Ейской центральной районной больницы в Краснодарском крае.
"Всего в отделение поступило три человека: Эмин Салех оглы Валехов, Яшар Самир оглы Ибадзаде и Намик Вугар оглы Джафарли. Их состояние оценивается как стабильное. Они в сознании. В настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении", - сообщили в больнице.
По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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