В Ейске рассказали о состоянии пострадавших в Азовском море моряков

"Всего в отделение поступило три человека: Эмин Салех оглы Валехов, Яшар Самир оглы Ибадзаде и Намик Вугар оглы Джафарли. Их состояние оценивается как стабильное. Они в сознании. В настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении", - сообщили в больнице.

По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.