В Курганской области завершили расследование дела о порно с участием детей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Ростовской области и ее отца, обвиняемых в распространении порноматериалов с участием несовершеннолетних.

49-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям 132, 242.2 УК РФ и другим, а его 28-летняя дочь — по части 2 статьи 242.1 УК РФ.

В ходе расследования установлены личности более 40 лиц из разных регионов, причастных к подобным преступлениям, материалы проверок переданы в следственные управления различных субъектов России.

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Ростовской области и ее отца, обвиняемых в распространении в соцсетях десятков порноматериалов с участием несовершеннолетних, завершили в Курганской области, их ждет суд, сообщило курганское СУСК РФ.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемый создал чаты и каналы в соцсетях и мессенджерах, где распространял материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних, получая от этого доход. Их администрированием занималась его дочь. Кроме того, нескольких лет он осуществлял фото- и видеосъемку двух знакомых малолетних девочек, а также совершал в отношении них иные действия сексуального характера. Задержали их в июле 2025 года по месту проживания.

"Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ростовской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу".

Задержанные для проведения дальнейших следственных действий были доставлены в город Курган, вину в деяниях они признали, отмечает ведомство. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.

СУСК уточняет, что 49-летний мужчина обвиняется в совершении 25 преступлений по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), 44 преступлений по статье 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), а также преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних) и пунктами "а", "б", "в", "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Также 28-летняя фигурантка обвиняется по части 2 статьи 242.1 УК РФ.

Кроме того, во взаимодействии с сотрудниками ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны еще два участника преступной группы из Санкт-Петербурга и Новгородской области, обвиняемые в незаконном обороте материалов с порноизображениями несовершеннолетних. Уголовные дела выделены в отдельное производство, отмечает СУСК.