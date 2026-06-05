В Курганской области завершили расследование дела о порно с участием детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Ростовской области и ее отца, обвиняемых в распространении порноматериалов с участием несовершеннолетних.
- 49-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям 132, 242.2 УК РФ и другим, а его 28-летняя дочь — по части 2 статьи 242.1 УК РФ.
- В ходе расследования установлены личности более 40 лиц из разных регионов, причастных к подобным преступлениям, материалы проверок переданы в следственные управления различных субъектов России.
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Ростовской области и ее отца, обвиняемых в распространении в соцсетях десятков порноматериалов с участием несовершеннолетних, завершили в Курганской области, их ждет суд, сообщило курганское СУСК РФ.
По данным следствия, в 2020 году обвиняемый создал чаты и каналы в соцсетях и мессенджерах, где распространял материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних, получая от этого доход. Их администрированием занималась его дочь. Кроме того, нескольких лет он осуществлял фото- и видеосъемку двух знакомых малолетних девочек, а также совершал в отношении них иные действия сексуального характера. Задержали их в июле 2025 года по месту проживания.
"Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ростовской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу".
Задержанные для проведения дальнейших следственных действий были доставлены в город Курган, вину в деяниях они признали, отмечает ведомство. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
СУСК уточняет, что 49-летний мужчина обвиняется в совершении 25 преступлений по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), 44 преступлений по статье 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), а также преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 5 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних) и пунктами "а", "б", "в", "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Также 28-летняя фигурантка обвиняется по части 2 статьи 242.1 УК РФ.
Кроме того, во взаимодействии с сотрудниками ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны еще два участника преступной группы из Санкт-Петербурга и Новгородской области, обвиняемые в незаконном обороте материалов с порноизображениями несовершеннолетних. Уголовные дела выделены в отдельное производство, отмечает СУСК.
Также в ходе расследования уголовного дела и проведения аналитической работы во взаимодействии с Главным управлением криминалистики СК России установлены личности более 40 лиц из разных регионов страны, причастных к совершению преступлений, предусмотренных статьями 132, 135, 242.1 УК РФ. Материалы проверок по данным фактам переданы по территориальности в следственные управления различных субъектов РФ, поясняет ведомство.
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