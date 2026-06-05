На Бали осудили россиянку, не сообщившую властям о наркоплантации

Как следует из материалов дела, суд не установил причастности россиянки к деятельности лаборатории по выращиванию каннабиса. Вместе с тем судьи пришли к выводу, что она не сообщила правоохранительным органам о гидропонной плантации марихуаны, которую, по версии следствия, организовал ее знакомый Нирул Рашим Абдоэлразак.