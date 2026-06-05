На Бали осудили россиянку, не сообщившую властям о наркоплантации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд на Бали приговорил гражданку России Варламову к восьми месяцам и 15 дням лишения свободы за несообщение властям о наркоплантации.
- Коллегия судей Денпасара признала россиянку виновной в нарушении закона Индонезии о наркотических средствах.
- В ходе обыска в доме на севере Денпасара полиция обнаружила 14 кустов каннабиса, десятки саженцев и оборудование для культивации растений.
ДЖАКАРТА, 5 июн - РИА Новости. Суд на индонезийском острове Бали приговорил гражданку России Ксению Варламову к восьми месяцам и 15 дням лишения свободы за несообщение властям о преступлении, связанном с наркотиками, сообщает агентство ANTARA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коллегия судей Денпасара признала 33-летнюю россиянку виновной в нарушении закона Индонезии о наркотических средствах.
"Суд приговаривает подсудимую Ксению Варламову к восьми месяцам и 15 дням лишения свободы", - огласил решение председательствующий судья Иман Лукманул Хаким.
Как следует из материалов дела, суд не установил причастности россиянки к деятельности лаборатории по выращиванию каннабиса. Вместе с тем судьи пришли к выводу, что она не сообщила правоохранительным органам о гидропонной плантации марихуаны, которую, по версии следствия, организовал ее знакомый Нирул Рашим Абдоэлразак.
Приговор оказался на 15 дней строже, чем запрашивала прокуратура. После оглашения решения Варламова заявила, что принимает вердикт суда.
По данным следствия, в ходе обыска в октябре 2025 года полиция обнаружила в доме на севере Денпасара 14 кустов каннабиса, десятки саженцев, выращиваемых гидропонным способом, а также оборудование для культивации растений. Общий вес изъятых наркотических веществ составил более 133 граммов в пересчете на чистый вес.
Суд постановил использовать изъятые доказательства в рамках отдельного разбирательства в отношении Абдоэлразака.
Индонезия известна одним из самых жестких антинаркотических законодательств в мире. За тяжкие преступления, связанные с наркотиками, в стране предусмотрены длительные сроки заключения вплоть до пожизненного лишения свободы и смертной казни.