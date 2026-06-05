В Нефтекамске ликвидировали открытое горение на кровле пятиэтажки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение на кровле пятиэтажного жилого дома в Нефтекамске ликвидировано.
- Погибших и пострадавших нет, для эвакуированных жителей дома развернут пункт временного размещения.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытое горение на кровле пятиэтажного жилого дома в башкирском Нефтекамске удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на пожаре в Нефтекамске ликвидировано. Проводятся проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что погибших и пострадавших нет. Для эвакуированных жителей дома развернут пункт временного размещения.
Ранее пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
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