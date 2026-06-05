Рейтинг@Mail.ru
В Нефтекамске ликвидировали открытое горение на кровле пятиэтажки - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 05.06.2026
В Нефтекамске ликвидировали открытое горение на кровле пятиэтажки

В Нефтекамске ликвидировали открытое горение на кровле пятиэтажного дома

© Фото : МЧС Башкортостана/MAXДым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске
Дым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МЧС Башкортостана/MAX
Дым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение на кровле пятиэтажного жилого дома в Нефтекамске ликвидировано.
  • Погибших и пострадавших нет, для эвакуированных жителей дома развернут пункт временного размещения.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытое горение на кровле пятиэтажного жилого дома в башкирском Нефтекамске удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на пожаре в Нефтекамске ликвидировано. Проводятся проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что погибших и пострадавших нет. Для эвакуированных жителей дома развернут пункт временного размещения.
Ранее пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Уфе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Уфе вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома
8 мая, 13:37
 
ПроисшествияНефтекамскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала