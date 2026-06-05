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В красноярском СНТ загорелись шесть дачных домов - РИА Новости, 05.06.2026
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14:17 05.06.2026 (обновлено: 14:49 05.06.2026)
В красноярском СНТ загорелись шесть дачных домов

В красноярском СНТ загорелись шесть дачных домов на площади около 1 тыс кв м

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудник МЧС ликвидирует пожар в садовом товариществе "Маяк" в Красноярске
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар в садовом товариществе Маяк в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар в садовом товариществе "Маяк" в Красноярске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В садовом товариществе «Маяк» в Красноярске загорелись шесть дачных домов на площади около 1 тысячи квадратных метров.
  • Пожар был локализован, пострадавших нет, к тушению привлекли 70 человек и 18 единиц техники.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шесть дачных домов загорелись на площади около 1 тысячи квадратных метров в садовом товариществе "Маяк" в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В СНТ "Маяк" на улице Заозерной произошло загорание дачных домов. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят, предварительно, шесть строений", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что существовала угроза распространения пожара на соседние постройки. Ситуацию осложняют сухая жаркая погода и сильный ветер.
"На данный момент пожар локализован на площади 1 тысяча квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечено 70 человек и 18 единиц техники", - заключает МЧС РФ.
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ПроисшествияРоссияКрасноярскЗаозерныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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