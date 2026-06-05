В красноярском СНТ загорелись шесть дачных домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В садовом товариществе «Маяк» в Красноярске загорелись шесть дачных домов на площади около 1 тысячи квадратных метров.
- Пожар был локализован, пострадавших нет, к тушению привлекли 70 человек и 18 единиц техники.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шесть дачных домов загорелись на площади около 1 тысячи квадратных метров в садовом товариществе "Маяк" в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В СНТ "Маяк" на улице Заозерной произошло загорание дачных домов. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят, предварительно, шесть строений", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что существовала угроза распространения пожара на соседние постройки. Ситуацию осложняют сухая жаркая погода и сильный ветер.