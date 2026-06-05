Стоматолог рассказал, почему появляются щелчки в челюсти

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Щелчки в челюсти могут указывать на неправильный прикус, повышенную стираемость или утрату зубов, а также хроническое перенапряжение мышц, рассказал врач-ортодонт, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Пироговского Университета Вадим Воронин.

По словам ортодонта, проблема требует междисциплинарного подхода. На начальных этапах ее чаще всего удается решить без хирургического вмешательства - за счет ортодонтической коррекции прикуса, правильного позиционирования нижней челюсти, рационального протезирования и восстановления утраченных зубов, добавил Воронин.