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Стоматолог рассказал, почему появляются щелчки в челюсти - РИА Новости, 05.06.2026
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13:50 05.06.2026
Стоматолог рассказал, почему появляются щелчки в челюсти

Воронин: щелчки в челюсти могут указывать на хроническое перенапряжение мышц

© iStock.com / YURIMAДевушка на приеме у зубного врача
Девушка на приеме у зубного врача - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© iStock.com / YURIMA
Девушка на приеме у зубного врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Щелчки в челюсти могут указывать на неправильный прикус, повышенную стираемость или утрату зубов, а также хроническое перенапряжение мышц, рассказал врач-ортодонт, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Пироговского Университета Вадим Воронин.
  • Если щелчки в челюсти сопровождаются болью, скованностью или невозможностью открыть рот, необходимо обратиться к врачу.
  • На начальных этапах проблему чаще всего удается решить без хирургического вмешательства.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Щелчки в челюсти могут указывать на неправильный прикус, повышенную стираемость или утрату зубов, а также хроническое перенапряжение мышц, рассказал врач-ортодонт, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Пироговского Университета Вадим Воронин.
"Шумовые явления в суставе могут возникнуть при неправильном прикусе, повышенной стираемости или утрате зубов, хроническом перенапряжении мышц. Сами по себе они не опасны, но если сопровождаются болью, скованностью или невозможностью открыть рот, необходимо обратиться к врачу", - сказал Воронин в беседе с "Газетой.Ru".
По словам ортодонта, проблема требует междисциплинарного подхода. На начальных этапах ее чаще всего удается решить без хирургического вмешательства - за счет ортодонтической коррекции прикуса, правильного позиционирования нижней челюсти, рационального протезирования и восстановления утраченных зубов, добавил Воронин.
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