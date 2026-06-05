В парламенте Чехии возмутились поведением украинского бизнесмена

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура обратил внимание на инцидент с проживающим в Чехии украинским предпринимателем Василем Тулайданом, который во время движения бросил управление машиной и высунулся в люк крыши.

Окамура выступил за депортацию иностранцев, совершающих преступления в Чехии, и за окончание всех льгот для проживающих в Чехии украинцев.

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Спикер Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура обратил внимание на инцидент с проживающим в Чехии украинским предпринимателем Василем Тулайданом, который на скоростной магистрали бросил управление машиной и высунулся в люк крыши, политик напомнил при этом об идее депортации иностранцев, совершающих в Чехии преступления.

"Украинский предприниматель вместо управления своим автомобилем BMW встал во время езды на сиденье и высунулся из люка крыши машины, в то время как автомобиль продолжал движение по трассе. По информации СМИ, речь идет о Василе Ярославовиче Тулайдане, украинском предпринимателе и инфлюэнсере, проживающем в Чехии , который в соцсетях выступает под именем Вася Тулайдан. А мы выступаем за депортацию иностранцев, совершающих здесь преступления!" — написал Окамура в Х.

Спикер парламента, который одновременно является лидером входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия"), заявил, что вместе с партнерами по движению выступает за окончание всех льгот для проживающих в Чехии украинцев и прекращение действия предоставленной им временной защиты.

"Мы уже договорились в правительстве, что не будем терпеть преступную деятельность иностранцев. Мы укрепим полномочия полиции и иммиграционной службы, ужесточим правила пребывания иностранцев и обеспечим быструю и последовательную высылку совершивших преступления лиц с территории Чехии. Государство должно иметь полный контроль над тем, кто проживает на его территории, и соблюдением ими наших законов", - добавил Окамура.

В свою очередь, портал Idnes, сообщив о способе езды водителя BMW по скоростной магистрали в Чехии, отметил, что заснятый им и пассажирами автомобиля BMW видеоролик вызвал большой резонанс в соцсетях.