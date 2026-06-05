ПВО за шесть часов сбила 106 украинских БПЛА

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск в пятницу сбили 106 украинских беспилотников над несколькими регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.
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22 июня 2022, 17:18