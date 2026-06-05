Ульянов назвал атаки БПЛА по АЭС "Барака" нарушением уставов МАГАТЭ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне атак БПЛА по эмиратской АЭС "Барака" заявил, что подобные деяния нарушают уставы ООН и МАГАТЭ, резолюции СБ ООН.

В мае удар беспилотного летательного аппарата привел к возгоранию за пределами атомной электростанции "Барака". Пожар возник в электрогенераторе, расположенном вне внутреннего периметра безопасности объекта. Инцидент не отразился на радиационной обстановке и функционировании станции.