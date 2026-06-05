Ульянов назвал атаки БПЛА по АЭС "Барака" нарушением уставов МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ульянов заявил, что атаки БПЛА по эмиратской АЭС "Барака" нарушают уставы ООН и МАГАТЭ, резолюции СБ ООН.
- В мае удар беспилотного летательного аппарата привел к возгоранию в электрогенераторе за пределами АЭС "Барака", но не повлиял на радиационную обстановку и работу станции.
- АЭС "Барака" расположена в западной части ОАЭ, на побережье Персидского залива в регионе Эд-Дафра эмирата Абу-Даби.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне атак БПЛА по эмиратской АЭС "Барака" заявил, что подобные деяния нарушают уставы ООН и МАГАТЭ, резолюции СБ ООН.
"Такие деяния являются грубейшим нарушением международного права, Уставов ООН и МАГАТЭ, резолюции 487 СБ ООН и резолюций 444 и 533 генконференции Агентства", - подчеркнул постпред.
В мае удар беспилотного летательного аппарата привел к возгоранию за пределами атомной электростанции "Барака". Пожар возник в электрогенераторе, расположенном вне внутреннего периметра безопасности объекта. Инцидент не отразился на радиационной обстановке и функционировании станции.
АЭС "Барака" расположена в западной части страны, на побережье Персидского залива в регионе Эд-Дафра эмирата Абу-Даби, в 53 километрах к юго-западу от города Эр-Рувайс.