ВВС США запросили $2,86 миллиарда на новый стратегический бомбардировщик

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на бомбардировщик-невидимку B-21 Raider, способный нести ядерное оружие, на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.

Из запрошенных средств 1,76 миллиарда пойдет на базовую разработку самолета и наращивание производственных мощностей, еще 1,1 миллиарда - на модернизацию бомбардировщика, в том числе интеграцию систем вооружения, следует из изученных агентством документов.