ВВС США запросили $2,86 миллиарда на новый стратегический бомбардировщик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на бомбардировщик-невидимку B-21 Raider на 2027 финансовый год.
- Первые серийные самолеты B-21 Raider поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на бомбардировщик-невидимку B-21 Raider, способный нести ядерное оружие, на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
Из запрошенных средств 1,76 миллиарда пойдет на базовую разработку самолета и наращивание производственных мощностей, еще 1,1 миллиарда - на модернизацию бомбардировщика, в том числе интеграцию систем вооружения, следует из изученных агентством документов.
Общая сумма лишь на 4,7% превышает финансирование 2026 года на фоне перехода проекта от стадии разработки к серийному производству.
B-21 Raider - перспективный стелс-бомбардировщик, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов. Первые серийные самолеты поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.