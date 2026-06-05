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ВВС США запросили $2,86 миллиарда на новый стратегический бомбардировщик - РИА Новости, 05.06.2026
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02:18 05.06.2026
ВВС США запросили $2,86 миллиарда на новый стратегический бомбардировщик

РИА Новости: ВВС США запросили $2,86 миллиарда на бомбардировщик B-21 Raider

© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на бомбардировщик-невидимку B-21 Raider на 2027 финансовый год.
  • Первые серийные самолеты B-21 Raider поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. ВВС США запросили 2,86 миллиарда долларов на бомбардировщик-невидимку B-21 Raider, способный нести ядерное оружие, на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
Из запрошенных средств 1,76 миллиарда пойдет на базовую разработку самолета и наращивание производственных мощностей, еще 1,1 миллиарда - на модернизацию бомбардировщика, в том числе интеграцию систем вооружения, следует из изученных агентством документов.
Общая сумма лишь на 4,7% превышает финансирование 2026 года на фоне перехода проекта от стадии разработки к серийному производству.
B-21 Raider - перспективный стелс-бомбардировщик, способный нести как обычное, так и ядерное оружие. ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов. Первые серийные самолеты поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте в 2027 году.
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