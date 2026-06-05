Силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух вражеских БПЛА, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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22 июня 2022, 17:18