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Силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников - РИА Новости, 05.06.2026
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18:46 05.06.2026 (обновлено: 18:55 05.06.2026)
Силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух вражеских БПЛА, летевших на Москву.
  • Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
«

"Отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".

Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей СобянинУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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