Сбитый беспилотник ВСУ упал на киоск в Севастополе

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"Сбитый БПЛА упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова, из-за этого загорелась крыша этого строения на площади 20 квадратных метров, огонь оперативно потушили пожарные МЧС", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".