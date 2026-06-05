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Сбитый беспилотник ВСУ упал на киоск в Севастополе - РИА Новости, 05.06.2026
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16:29 05.06.2026
Сбитый беспилотник ВСУ упал на киоск в Севастополе

Сбитый БПЛА ВСУ упал на киоск в Севастополе, возникший пожар оперативно потушили

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе сбитый беспилотник ВСУ упал на киоск.
  • Пожар на крыше киоска площадью 20 квадратных метров оперативно потушили пожарные МЧС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Сбитый беспилотник ВСУ упал на киоск в Севастополе, возникший пожар оперативно потушили, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе объявили пятую за день воздушную тревогу.
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"Сбитый БПЛА упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова, из-за этого загорелась крыша этого строения на площади 20 квадратных метров, огонь оперативно потушили пожарные МЧС", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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