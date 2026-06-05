Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе сбитый беспилотник ВСУ упал на киоск.
- Пожар на крыше киоска площадью 20 квадратных метров оперативно потушили пожарные МЧС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Сбитый беспилотник ВСУ упал на киоск в Севастополе, возникший пожар оперативно потушили, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе объявили пятую за день воздушную тревогу.
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"Сбитый БПЛА упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова, из-за этого загорелась крыша этого строения на площади 20 квадратных метров, огонь оперативно потушили пожарные МЧС", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".