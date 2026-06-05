В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями был госпитализирован после удара дрона ВСУ по коммерческому объекту в поселке Томаровка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.