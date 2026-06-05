В Белгородской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Томаровка Белгородской области дрон ВСУ нанес удар по коммерческому объекту.
- Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.
- В нескольких округах Белгородской области зафиксированы повреждения различных объектов и возгорание сухой травы.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями был госпитализирован после удара дрона ВСУ по коммерческому объекту в поселке Томаровка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Томаровка Яковлевского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины и ног бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. Повреждены навес, фасад и остекление здания, микроавтобус и легковой автомобиль", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По информации ведомства, в Прохоровском округе в хуторе Грушки-Вторые повреждены ангар и сельхозтехника, а также произошло возгорание сухой травы. В Грайворонском округе в городе Грайворон повреждены коммерческие объекты, а в селе Мощеное сгорела хозпостройка. Также зафиксированы повреждения автомобиля в селе Двулучное Валуйского округа и частного дома на окраине поселка Красная Яруга в Краснояружском округе, добавили в оперштабе.
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