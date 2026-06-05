В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве украинского дрона

Кроме того, по информации ведомства, в Шебекинском округе в селе Первое Цепляево FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, в селе Нежеголь в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В Борисовском округе в селе Хотмыжск от детонации беспилотника повреждено оборудование, добавили в оперштабе.