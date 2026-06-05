В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве украинского дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Уразово Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при взрыве украинского дрона.
- Беспилотники атаковали и другие районы, есть повреждения.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения в результате взрыва дрона ВСУ в поселке Уразово Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В Валуйском округе в поселке Уразово от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья, спины, лица и голени. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждена надворная постройка", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, по информации ведомства, в Шебекинском округе в селе Первое Цепляево FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, в селе Нежеголь в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В Борисовском округе в селе Хотмыжск от детонации беспилотника повреждено оборудование, добавили в оперштабе.
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