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В Башкирии нашли морозильник с трупом мужчины внутри - РИА Новости, 05.06.2026
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14:33 05.06.2026 (обновлено: 14:35 05.06.2026)
В Башкирии нашли морозильник с трупом мужчины внутри

В Салавате нашли заколоченный морозильник с трупом мужчины внутри

© Фото : Следком Башкирии/MAXМорозильник с телом мужчины, найденный в городе Салават
Морозильник с телом мужчины, найденный в городе Салават - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Следком Башкирии/MAX
Морозильник с телом мужчины, найденный в городе Салават
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башкирском городе Салават нашли заколоченный морозильник с телом мужчины внутри.
  • Одного из жителей города арестовали по обвинению в убийстве знакомого в ходе бытового конфликта.
УФА, 5 июн – РИА Новости. Жители башкирского города Салават обнаружили у реки заколоченный морозильник, внутри которого лежал труп мужчины, обвиняемый в убийстве арестован, сообщили в пресс-службах СУСК РФ по Башкирии и региональной полиции.
В убийстве обвиняется 35-летний житель Салавата, он заключен под стражу, сообщило СУСК.
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По версии СК, в декабре 2025 года он в компании знакомых распивал спиртные напитки, в ходе застолья между ним и его 67-летним знакомым произошел бытовой конфликт, в ходе драки он убил оппонента.
"Для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества. Тело погибшего было обнаружено местными жителями в мае", - сообщает следствие.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали подробности обнаружения тела мужчины. Два дачника-пенсионера увидели в реке холодильник и решили, что он может пригодиться в хозяйстве. Открыли дверцу, прикрученную саморезами, и увидели разложенное тело.
Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. "Им оказался ранее судимый за повторное управление транспортом в состоянии опьянения 67-летний уроженец Мелеузовского района. На теле эксперты обнаружили множественные тяжелые травмы. Также по результатам исследования было установлено, что смерть наступила несколько месяцев назад", - сообщили правоохранители.
В ведомстве не уточняют судьбу соучастника сокрытия преступления.
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