В Башкирии нашли морозильник с трупом мужчины внутри

"Для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества. Тело погибшего было обнаружено местными жителями в мае", - сообщает следствие.