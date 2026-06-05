Багреева: Москва помогает предпринимателям интегрировать цифровые решения

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Роботизация и цифровизация определенно увеличивают производительность труда, но без выстроенной операционной модели их эффект нестабилен, уверена заместитель столичного мэра, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Об этом она заявила на сессии "Механизмы вместо людей: роботизация – быть или не быть?" в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

Багреева отметила, что Москва ведет системную работу по повышению эффективности московских компаний по проекту "Производительность труда". С 2022 года его участниками стали свыше 500 предприятий. Опыт реализации проекта показал, что эффективность внедряемых роботизированных решений напрямую зависит от существенной переработки операционных процессов: иначе это станет дорогим вложением, которое не даст того эффекта, который от него ожидают.

"По нашим оценкам, роботизация на базе выстроенных процессов дает дополнительный прирост производительности на 20–40%. Сегодня в рамках проекта эксперты правительства Москвы не только анализируют узкие места и потери в операционных процессах, но и оценивают возможности дальнейшей оптимизации: где есть потенциал для автоматизации, какова цифровая зрелость компании, как интегрировать роботизированные и цифровые решения в существующие производственные системы", – приводит слова Багреевой пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

В ведомстве подчеркивают, что среди проблем, с которыми сталкивается роботизация в Москве, - нехватка полезной информации и квалифицированных кадров, риск не оправдать вложения и дефицит интеграторов цифровых решений.

Для преодоления вызовов в Москве создали базу из более чем 250 инструментов повышения эффективности для разных отраслей, включая бережливые технологии, решения по цифровизации и роботизации.

Багреева добавила, что столица участвует в зарубежных миссиях и стажировках для демонстрации лучших практик с фокусом на внедрении цифровых и роботизированных технологий. Деловая миссия в Дубай была посвящена лучшим практикам в сфере гостеприимства, а в Шанхай – изучению опыта индустриальных площадок и умных заводов с высокой плотностью роботизации и долей автоматизации процессов. По ее словам, отдельные изученные решения уже начинают внедряться московскими компаниями.

Заммэра уточнила, что квалифицированный интегратор очень важен для реализации проектов по роботизации. Успех автоматизации зависит от того, насколько он понимает производственный процесс и насколько владеет технической частью. Для помощи компаний город собирает базу из более чем 200 интеграторов, которые работают на рынке и имеют положительную репутацию.

Ранее Багреева сообщала, что столичные компании изучили практики внедрения цифровых систем управления, роботизации и безлюдных производств китайских предприятий на деловой миссии от московского правительства.