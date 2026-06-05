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Ремонт авианосца "Джеральд Форд" займет год, сообщают СМИ - РИА Новости, 05.06.2026
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02:09 05.06.2026
Ремонт авианосца "Джеральд Форд" займет год, сообщают СМИ

CNN: ремонт авианосца "Джеральд Форд" займет год

© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice HustedАвианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана, во время похода корабль столкнулся с рядом технических проблем.
  • На судне произошел крупный пожар, который моряки тушили более 30 часов.
  • Ремонт авианосца может занять около года.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Новейший американский авианосец "Джеральд Форд" за время участия в операции США против Ирана пострадал сильнее, чем утверждали военные, на ремонтные работы может уйти год, сообщает телеканал CNN со ссылкой на моряков.
В марте на судне произошел крупный пожар. На кадрах, которые есть в распоряжении CNN, видно, что койки, на которых спали моряки, были полностью уничтожены. Остался лишь обугленный металл, с потолка свисали провода, а пол был усеян кучами пепла.
"Форд теперь ожидает длительный этап технического обслуживания из-за износа, полученного во время похода, включая дополнительные ремонтные работы, связанные с пожаром", - передает телеканал.
Корабль может быть готов к выходу в море не раньше чем через год, следует из материала.
Авианосец США "Джеральд Форд" вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с рядом технических проблем. Помимо пожара в прачечной, который моряки тушили более 30 часов, в феврале на авианосце выходила из строя вакуумная канализация.
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