Ремонт авианосца "Джеральд Форд" займет год, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана, во время похода корабль столкнулся с рядом технических проблем.
- На судне произошел крупный пожар, который моряки тушили более 30 часов.
- Ремонт авианосца может занять около года.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Новейший американский авианосец "Джеральд Форд" за время участия в операции США против Ирана пострадал сильнее, чем утверждали военные, на ремонтные работы может уйти год, сообщает телеканал CNN со ссылкой на моряков.
В марте на судне произошел крупный пожар. На кадрах, которые есть в распоряжении CNN, видно, что койки, на которых спали моряки, были полностью уничтожены. Остался лишь обугленный металл, с потолка свисали провода, а пол был усеян кучами пепла.
"Форд теперь ожидает длительный этап технического обслуживания из-за износа, полученного во время похода, включая дополнительные ремонтные работы, связанные с пожаром", - передает телеканал.
Корабль может быть готов к выходу в море не раньше чем через год, следует из материала.
Авианосец США "Джеральд Форд" вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с рядом технических проблем. Помимо пожара в прачечной, который моряки тушили более 30 часов, в феврале на авианосце выходила из строя вакуумная канализация.