Шесть человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Азовском море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атаки на суда в Таганрогском заливе шесть человек находятся в больницах Краснодарского края.
- Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Шесть человек находятся в больницах Краснодарского края после атаки на судна в Таганрогском заливе, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на судна в Таганрогском заливе. Все поступившие в больницу – в средней степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.
Там отметили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.