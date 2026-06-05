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Шесть человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Азовском море - РИА Новости, 05.06.2026
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14:42 05.06.2026 (обновлено: 14:53 05.06.2026)
Шесть человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Азовском море

Шесть человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Таганрогском заливе

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки на суда в Таганрогском заливе шесть человек находятся в больницах Краснодарского края.
  • Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Шесть человек находятся в больницах Краснодарского края после атаки на судна в Таганрогском заливе, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В медучреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, пострадавших после атаки на судна в Таганрогском заливе. Все поступившие в больницу – в средней степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.
Там отметили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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