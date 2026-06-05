Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу атаки на суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.
- Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики по поводу атаки на суда.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел по поводу атаки на суда "Натра" и "Циркон" в Азовском море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По информации МИД, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики.
"Находимся в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.