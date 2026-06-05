Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу атаки на суда

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел по поводу атаки на суда "Натра" и "Циркон" в Азовском море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.