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Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу атаки на суда - РИА Новости, 05.06.2026
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14:07 05.06.2026
Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу атаки на суда

Захарова: Россия находится в контакте с Азербайджаном по вопросу атаки на суда

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.
  • Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики по поводу атаки на суда.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел по поводу атаки на суда "Натра" и "Циркон" в Азовском море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По информации МИД, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики.
"Находимся в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и министерством иностранных дел Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Вчера, 12:49
 
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