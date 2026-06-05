ВСУ за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области

"В Шебекинском округе… один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и нанесены удары 34 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В районе села Терновое от удара FPV-дрона по служебному микроавтобусу ранены две женщины... В селе Вознесеновка в результате детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина", - говорится в сообщении.