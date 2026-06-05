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ВСУ за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 05.06.2026
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10:19 05.06.2026
ВСУ за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области

Оперштаб Белгорода: ВСУ атаковали 14 муниципалитетов области, есть раненые

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области с помощью 131 БПЛА, три человека ранены.
  • В ходе атак пострадали частные домовладения, социальный и коммерческий объекты, предприятия, инфраструктурные объекты, склад, остановочный комплекс и транспортные средства.
  • По данным врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области, совершив 10 обстрелов с использованием артиллерии.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области 131 БПЛА, три человека ранены, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе "Макс", за минувшие сутки 47 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 50 снарядов в ходе 10 обстрелов, 78 БПЛА были сбиты и подавлены. Кроме того, 10 взрывных устройств сброшены шесть раз с дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, социальном и коммерческом объектах, двух предприятиях, трех инфраструктурных объектах, складе, остановочном комплексе и 14 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе… один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и нанесены удары 34 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В районе села Терновое от удара FPV-дрона по служебному микроавтобусу ранены две женщины... В селе Вознесеновка в результате детонации дрона на территории предприятия пострадал мужчина", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, город Белгород, Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Яковлевский округа атакованы 39 беспилотниками, 29 из которых сбиты и подавлены, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Губкинским, Красногвардейским и Старооскольским округами сбиты 19 БПЛА. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам в ходе 10 обстрелов выпущено 50 снарядов, пять раз сброшены девять взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 39 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области, противник совершил 10 обстрелов с использованием артиллерии.
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