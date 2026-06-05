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Анохин: автомобильный туризм будут развивать в Смоленской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:24 05.06.2026
Анохин: автомобильный туризм будут развивать в Смоленской области

Василий Анохин: на Смоленщине будут развивать автомобильный туризм

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Смоленской области будут развивать автомобильный туризм и придорожную инфраструктуру для путешественников совместно с "Роснефтью", сообщает губернатор региона Василий Анохин.
Меморандум подписали в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Это продолжение уже существующего взаимодействия компании и Центра развития туризма Смоленской области", — написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".
Одним из ключевых результатов первого этапа их сотрудничества, по его словам, стала разработка трех межрегиональных автомобильных маршрутов. Они проходят через самые известные культурные и исторические точки региона.
Первый маршрут — "Между двух столиц: Москва – Минск" — включает город Гагарин, родину первого космонавта Юрия Гагарина, а также Вязьму и Дорогобуж.
Второй, "Южное направление: Брянск – Смоленск", ведет к усадьбе Михаила Глинки в Новоспасском, музейному комплексу "Теремок" во Фленово и снова к Новоспасскому.
Третий маршрут, "Северное направление: Псков – Смоленск", проходит через национальный парк "Смоленское Поозерье", музей-усадьбу Николая Пржевальского, Гнездовский археологический комплекс, дом-музей Юрия Никулина в Демидове и озеро Сапшо.
Меморандум предполагает дальнейшее развитие сотрудничества, расширение туристических маршрутов и повышение качества сервиса для автопутешественников. Также стороны интегрируют маршруты с сетью автозаправочных станций "Роснефть" в регионе. Она насчитывает более 70 станций, которые обеспечивают необходимые условия для поездок.
Взаимодействие с компанией поможет укреплять позиции Смоленской области как одного из привлекательных туристических направлений в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
 
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