Анохин: автомобильный туризм будут развивать в Смоленской области

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Смоленской области будут развивать автомобильный туризм и придорожную инфраструктуру для путешественников совместно с "Роснефтью", сообщает губернатор региона Василий Анохин.
Меморандум подписали в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Это продолжение уже существующего взаимодействия компании и Центра развития туризма Смоленской области", — написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".
Одним из ключевых результатов первого этапа их сотрудничества, по его словам, стала разработка трех межрегиональных автомобильных маршрутов. Они проходят через самые известные культурные и исторические точки региона.
Первый маршрут — "Между двух столиц: Москва – Минск" — включает город Гагарин, родину первого космонавта Юрия Гагарина, а также Вязьму и Дорогобуж.
Второй, "Южное направление: Брянск – Смоленск", ведет к усадьбе Михаила Глинки в Новоспасском, музейному комплексу "Теремок" во Фленово и снова к Новоспасскому.
Третий маршрут, "Северное направление: Псков – Смоленск", проходит через национальный парк "Смоленское Поозерье", музей-усадьбу Николая Пржевальского, Гнездовский археологический комплекс, дом-музей Юрия Никулина в Демидове и озеро Сапшо.
Меморандум предполагает дальнейшее развитие сотрудничества, расширение туристических маршрутов и повышение качества сервиса для автопутешественников. Также стороны интегрируют маршруты с сетью автозаправочных станций "Роснефть" в регионе. Она насчитывает более 70 станций, которые обеспечивают необходимые условия для поездок.
Взаимодействие с компанией поможет укреплять позиции Смоленской области как одного из привлекательных туристических направлений в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".