Анохин: автомобильный туризм будут развивать в Смоленской области

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Смоленской области будут развивать автомобильный туризм и придорожную инфраструктуру для путешественников совместно с "Роснефтью", сообщает губернатор региона Василий Анохин.

Меморандум подписали в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это продолжение уже существующего взаимодействия компании и Центра развития туризма Смоленской области", — написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".

Одним из ключевых результатов первого этапа их сотрудничества, по его словам, стала разработка трех межрегиональных автомобильных маршрутов. Они проходят через самые известные культурные и исторические точки региона.

Второй, "Южное направление: Брянск – Смоленск", ведет к усадьбе Михаила Глинки в Новоспасском, музейному комплексу "Теремок" во Фленово и снова к Новоспасскому.

Меморандум предполагает дальнейшее развитие сотрудничества, расширение туристических маршрутов и повышение качества сервиса для автопутешественников. Также стороны интегрируют маршруты с сетью автозаправочных станций " Роснефть " в регионе. Она насчитывает более 70 станций, которые обеспечивают необходимые условия для поездок.