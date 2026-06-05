Анохин: 6 млрд рублей инвестируют в логистический комплекс на Смоленщине

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Смоленской области на ПМЭФ заключило соглашение о сотрудничестве с цифровой платформой "Озон", в рамках которого в регионе будет создан логистический комплекс, инвестиции оцениваются в 6 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Благодаря запуску нового склада клиенты маркетплейса смогут быстрее и удобнее получать онлайн-заказы, а местные предприниматели получат дополнительные возможности для развития своего дела и роста товарооборота", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что площадь объекта превысит 80 тысяч квадратных метров. Здесь можно будет разместить порядка 40 миллионов товаров. Ежедневно комплекс сможет обрабатывать свыше 350 тысяч заказов, осуществляя полный цикл – от приема товаров до формирования посылок и передачи их в доставку.

"На объекте установят современное автоматизированное оборудование: конвейерные линии, способные обрабатывать свыше 35 тысяч отправлений в час, а также ленточные и 3D-сортеры – высокотехнологичные системы на базе машинного зрения и искусственного интеллекта", – отметил Анохин.

По его словам, онлайн-покупки в регионе уже демонстрируют положительную динамику. В 2026 году число заказов на "Озон" выросло более чем на 85%, а количество постоянных клиентов увеличилось на четверть. Половина всех заказов доставляется в малые города и села.

"Сегодня вместе с платформой развивают свой бизнес более 2,5 тысячи смоленских предпринимателей. Их совокупный оборот по итогам прошлого года превысил 22 миллиарда рублей. Реализацию проекта начнём уже в ближайшее время, ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2027 года", – заключил Анохин.