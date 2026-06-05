Число случаев заболевания Эболой в ДРК и Уганде выросло до 397

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде выросло до 397, скончались 63 человека, сообщил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея.
Касея указал, что текущая эпидемия Эболы - четвертая по сложности в истории, и назвал ее очень серьезной.
Он также уточнил, что медики проверили почти 10 тысяч контактов зараженных пациентов (4341 в ДРК и 5009 в Уганде).
На пресс-конференции был анонсирован План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибуджо, разработанный ВОЗ и Africa CDC.
Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, для финансирования плана требуется 580 миллионов долларов.
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Гебрейесус уточнил, что в плане делается акцент на быстром выявлении, своевременном реагировании, мероприятиях, ориентированных на местные сообщества, непрерывности предоставления основных медицинских услуг, защите медицинских работников на передовой и предотвращении трансграничного и международного распространения.
Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболыв ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.