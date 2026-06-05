Число случаев заболевания Эболой в ДРК и Уганде выросло до 397

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде выросло до 397, скончались 63 человека, сообщил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея.

"По последним данным, 381 случай подтвержден в ДРК и 16 в Уганде . В ДРК 62 человека скончались, один пациент умер в Уганде", - сказал он на пресс-конференции в Женеве

Касея указал, что текущая эпидемия Эболы - четвертая по сложности в истории, и назвал ее очень серьезной.

Он также уточнил, что медики проверили почти 10 тысяч контактов зараженных пациентов (4341 в ДРК и 5009 в Уганде).

На пресс-конференции был анонсирован План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибуджо, разработанный ВОЗ и Africa CDC.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус , для финансирования плана требуется 580 миллионов долларов.

Гебрейесус уточнил, что в плане делается акцент на быстром выявлении, своевременном реагировании, мероприятиях, ориентированных на местные сообщества, непрерывности предоставления основных медицинских услуг, защите медицинских работников на передовой и предотвращении трансграничного и международного распространения.