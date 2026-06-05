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Михаил Дорофеев: Африка имеет колоссальный потенциал для А7 - РИА Новости, 05.06.2026
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12:44 05.06.2026 (обновлено: 12:54 05.06.2026)
Михаил Дорофеев: Африка имеет колоссальный потенциал для А7

Михаил Дорофеев: у Африки есть колоссальный потенциал для компании А7

© Фото : Пресс-служба ПСБМихаил Дорофеев
Михаил Дорофеев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Михаил Дорофеев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Африка обладает колоссальным потенциалом для развития, и компания А7, созданная ПСБ в 2024 году, предлагает континенту работающие технологические решения, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Он подчеркнул, что сегодня в Африке проживает 1,5 млрд человек, к 2050 году население может удвоиться. Совокупный ВВП континента за последние 10 лет вырос в 1,5 раза и, по некоторым оценкам, до шестой части всего мирового ВВП будет сосредоточено именно в Африке.
Как рассказал Дорофеев, раньше банковское сообщество воспринимало вопрос расчетов как рутинный.
"Казалось, что это решенный вопрос. Мы всегда, когда говорили про банки, уходили во внутрибанковскую работу с рисками, заемщиками и кредитованием, почти не обращая внимания на сами расчеты", – приводит пресс-служба слова Дорофеева.
Но когда страна оказалась отрезанной от международной расчетной инфраструктуры, встал вопрос об альтернативной системе. Компания А7, по его словам, решила этот вопрос.
"Активно используется стейблкоин, в том числе рублевый А7А5, который во вне долларовых стейблкоинах занял нишу с долей 45% на глобальном рынке", – отметил Дорофеев.
Компания А7 уже провела встречи с первыми лицами и председателями правительств в ряде африканских стран, где система трансграничных расчетов вызвала живой интерес. На сегодняшний день А7 открыла два офиса на континенте – один в Хараре, второй в Лагосе.
 
АфрикаКомпания «А7»ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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