Михаил Дорофеев: Африка имеет колоссальный потенциал для А7

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Африка обладает колоссальным потенциалом для развития, и компания А7, созданная ПСБ в 2024 году, предлагает континенту работающие технологические решения, сообщил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Он подчеркнул, что сегодня в Африке проживает 1,5 млрд человек, к 2050 году население может удвоиться. Совокупный ВВП континента за последние 10 лет вырос в 1,5 раза и, по некоторым оценкам, до шестой части всего мирового ВВП будет сосредоточено именно в Африке.

Как рассказал Дорофеев, раньше банковское сообщество воспринимало вопрос расчетов как рутинный.

"Казалось, что это решенный вопрос. Мы всегда, когда говорили про банки, уходили во внутрибанковскую работу с рисками, заемщиками и кредитованием, почти не обращая внимания на сами расчеты", – приводит пресс-служба слова Дорофеева.

Но когда страна оказалась отрезанной от международной расчетной инфраструктуры, встал вопрос об альтернативной системе. Компания А7, по его словам, решила этот вопрос.

"Активно используется стейблкоин, в том числе рублевый А7А5, который во вне долларовых стейблкоинах занял нишу с долей 45% на глобальном рынке", – отметил Дорофеев.