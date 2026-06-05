Электроснабжение ЗАЭС перевели на резервные генераторы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1".
- Энергоблоки перевели на питание от резервных дизель-генераторов.
- Оборудование сработало штатно, нарушений в системе безопасности не зафиксировано.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло полное отключение внешнего питания по линии 330 киловольт "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции.
"Энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано", — рассказали там.
Радиационный фон остается в пределах естественных значений. Специалисты принимают все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков.
Накануне ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции, расположенной в непосредственной близости. Там находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование "Ферросплавной-1". Она оставалась единственным действующим источником внешнего электроснабжения, которое обеспечивает собственные нужды АЭС.
Другая линия электропередачи 750 киловольт "Днепровская" отключилась 24 марта. Сегодня днем специалисты приступили к ее ремонту. Для этого было достигнуто установление режима тишины под эгидой МАГАТЭ, однако позже украинские боевики его нарушили, сбросив боеприпас с беспилотника. Ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих, им оказали помощь.
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Как подчеркивали на ЗАЭС, подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности.
ВСУ регулярно обстреливают объекты на территории станции, а также ее город-спутник Энергодар. Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие АЭС, и допускал возможность зеркального ответа.
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