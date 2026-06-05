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Электроснабжение ЗАЭС перевели на резервные генераторы - РИА Новости, 05.06.2026
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Электроснабжение ЗАЭС перевели на резервные генераторы

Запорожскую АЭС перевели на резервные дизель-генераторы после обесточивания

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1".
  • Энергоблоки перевели на питание от резервных дизель-генераторов.
  • Оборудование сработало штатно, нарушений в системе безопасности не зафиксировано.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло полное отключение внешнего питания по линии 330 киловольт "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции.
"Энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано", — рассказали там.
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