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Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья экс-продюсера Газманова - РИА Новости, 05.06.2026
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09:24 05.06.2026
Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья экс-продюсера Газманова

Каспаров: состояние здоровья экс-продюсера Газманова резко ухудшилось в СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, резко ухудшилось в СИЗО.
  • У Росса диагностированы воспаление легких, проблемы с дыхательной системой, признаки развития гипоксии и почти полная глухота на одно ухо.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, резко ухудшилось в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Каспаров.
По словам защитника, в марте его подзащитный перенес воспаление легких и практически перестал слышать на одно ухо. Также у Росса выявили проблемы с дыхательной системой и признаки развития гипоксии.
"Моему подзащитному необходимо полноценное медицинское обследование, которое в сложившихся реалиях произвести невозможно", — сказал собеседник агентства.
Сам Росса ранее заявлял в суде, что следственных действий с ним практически не проводилось, а также жаловался на здоровье: почти полную глухоту на одно ухо и перенесенное легочное заболевание.
Уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему вменяется хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, а также систематическая передача неустановленным лицам произведений народного артиста РФ Олега Газманова и прав на их использование в фильмах без ведома артиста (часть 2 статьи 146, часть 4 статьи 159 УК РФ). Басманный районный суд Москвы 4 июня продлил Росса меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 августа 2026 года.
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