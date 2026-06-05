Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья экс-продюсера Газманова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, резко ухудшилось в СИЗО.
- У Росса диагностированы воспаление легких, проблемы с дыхательной системой, признаки развития гипоксии и почти полная глухота на одно ухо.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, резко ухудшилось в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Каспаров.
По словам защитника, в марте его подзащитный перенес воспаление легких и практически перестал слышать на одно ухо. Также у Росса выявили проблемы с дыхательной системой и признаки развития гипоксии.
"Моему подзащитному необходимо полноценное медицинское обследование, которое в сложившихся реалиях произвести невозможно", — сказал собеседник агентства.
Сам Росса ранее заявлял в суде, что следственных действий с ним практически не проводилось, а также жаловался на здоровье: почти полную глухоту на одно ухо и перенесенное легочное заболевание.
Уголовное дело в отношении Росса было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему вменяется хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, а также систематическая передача неустановленным лицам произведений народного артиста РФ Олега Газманова и прав на их использование в фильмах без ведома артиста (часть 2 статьи 146, часть 4 статьи 159 УК РФ). Басманный районный суд Москвы 4 июня продлил Росса меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 августа 2026 года.