Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья экс-продюсера Газманова

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, резко ухудшилось в СИЗО.

У Росса диагностированы воспаление легких, проблемы с дыхательной системой, признаки развития гипоксии и почти полная глухота на одно ухо.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Состояние здоровья бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, резко ухудшилось в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Каспаров.

По словам защитника, в марте его подзащитный перенес воспаление легких и практически перестал слышать на одно ухо. Также у Росса выявили проблемы с дыхательной системой и признаки развития гипоксии.

"Моему подзащитному необходимо полноценное медицинское обследование, которое в сложившихся реалиях произвести невозможно", — сказал собеседник агентства.

Сам Росса ранее заявлял в суде, что следственных действий с ним практически не проводилось, а также жаловался на здоровье: почти полную глухоту на одно ухо и перенесенное легочное заболевание.