Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 04.06.2026 (обновлено: 21:58 04.06.2026)
Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране

Зеленский в открытом письме предложил Путину провести встречу в третьей стране

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и предложил определить четкую дату встречи.
  • Путин заявил, что полномочия Зеленского как президента истекли два года назад и Россия может подписывать документы с Украиной только с легитимными представителями.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.
«
"Я предлагаю Вам встречу ... предлагаю определить четкую дату встречи", - говорится в тексте письма.
В качестве варианта Зеленский предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Он напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Владимира Зеленского как президента, и Россия может подписывать документы с Украиной исключительно с легитимными представителями.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Зеленский написал Путину открытое письмо с предложением закончить конфликт
Вчера, 21:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреШвейцарияТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала