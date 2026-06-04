Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и предложил определить четкую дату встречи.
- Путин заявил, что полномочия Зеленского как президента истекли два года назад и Россия может подписывать документы с Украиной только с легитимными представителями.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.
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"Я предлагаю Вам встречу ... предлагаю определить четкую дату встречи", - говорится в тексте письма.